Прокуратура обжалует приговор магнитогорскому водителю за убийство журналиста

Виновный водитель избежал наказания из-за истечения сроков давности дела

В Магнитогорске прокуратура обжалует приговор о причинении смертельных травм журналисту местной газеты Михаилу Скуридину. Об этом сообщили сегодня, 26 мая, в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

11 мая 2021 года на суде гособвинитель в прениях сторон в суде указывал на наличие в действиях осужденного особо тяжкого преступления и ориентировал суд на назначение наказания в виде девяти лет лишения свободы.

Приговором суда установлена причастность водителя Сергея Данилова к смерти потерпевшего, но его действия квалифицированы по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

«Суд мотивировал свое решение тем, что осужденный, нанося удар потерпевшему в верхнюю часть тела, не преследовал цель причинить тяжкий вред здоровью, а действовал по неосторожности в форме небрежности, то есть не предвидел смерти Скуридина. Приговором суда он был освобожден от наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования (составляют два года)», — уточнила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Гособвинитель направил апелляционное представление. Прокуратура требует отменить приговор в связи с несоответствием выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела, несправедливостью приговора и неверной переквалификацией действий подсудимого с особо тяжкого преступления на преступление небольшой тяжести.

Трагедия случилась 31 марта 2019 года. Журналист газеты «Магнитогорский металл» повздорил на дороге с водителем автомобиля «Киа Спортейдж» Сергеем Даниловым. Последний ударил обозревателя по голове и скрылся с места происшествия. Михаил Скуридин получил тяжелую травму и впал в кому, в которой провел два месяца. В ночь на 20 мая 2019 года журналист скончался.

Виновника происшествия искали полгода. В отношении него было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего»), затем его действия переквалифицировали на часть 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).