Прокуратура просит ужесточить приговор жителю Троицка, смертельно ранившему дочь

Рамису Асфандиярову назначили наказание в колонии общего режима

Прокурор внес в Челябинский областной суд апелляционное представление, в котором поставил вопрос об отмене приговора 32-летнему Рамису Асфандиярову, 4 февраля смертельно ранившему свою двухлетнюю дочь. Об этом сегодня, 26 августа, сообщили в региональной прокуратуре.

17 августа Троицкий районный суд вынес виновному приговор и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев в колонии общего режима.

«Государственный обвинитель не согласился с вынесенным приговором суда, поскольку он является незаконным и подлежащим отмене в связи с несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам дела, нарушением уголовно-процессуального закона, неправильным применением уголовного закона, а также несправедливостью приговора», — сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

В апелляции гособвинитель просит назначить троичанину наказание виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Напомним, что мужчина в ходе пьяной ссоры с сожительницей схватился за нож и накинулся на женщину. Она успела увернуться, но под удар попала двухлетняя малышка. Мать держала девочку на руках. Ребенка госпитализировали с раной ноги. Медики боролись за жизнь девочки, однако она скончалась.

