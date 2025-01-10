Прокуратура обжаловала приговор бывшему гендиректору ЧЭМК

Павел Ходоровский получил условный срок

В Калининском районном суде зарегистрировали апелляционное представление прокурора на приговор бывшему генеральному директору ЧЭМК Павлу Ходоровскому. Информация об этом опубликована на сайте суда.

73-летний топ-менеджер обвинялся по статьям «Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего», «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов» и «Развратные действия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста».

В телефоне Павла Ходоровского нашли фото и видео преступлений.

Калининский районный суд назначил ему наказание — 4 года условно с испытательным сроком 3 года.

Апелляцию рассмотрит Челябинский областной суд.