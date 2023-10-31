Прокуратура начала проверку после падения снежной глыбы на ребенка в Челябинске

Ранее о ситуации высказались в управляющей компании

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Прокуратура Челябинской области организовала проверку после того, как снежная глыба едва не упала на голову ребенку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Инцидент произошел возле дома № 1 на улице Барбюса в Челябинске.

Мальчик стоял возле подъезда и, вероятно, ждал маму. Неожиданно с крыши упал снег, коснувшись ребенка.

«По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, в управляющей компании КБС-СЕРВИС, в ведении которой находится дом, ситуацию назвали форс-мажором.