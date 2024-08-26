Прокуратура начала проверку после падения девочки с недостроя под Нязепетровском

Также ведется доследственная проверка

Прокуратура Нязепетровского района организовала проверку после падения 12-летней девочки со здания недостроя в поселке Кедровом. Об этом сообщили в региональном надзорном ведомстве.

ЧП случилось в минувшие выходные. Школьницу экстренно госпитализировали в Челябинскую областную детскую клиническую больницу с черепно-мозговой травмой. Девочка находится в тяжелом состоянии.

Выясняется, кому принадлежит недострой. После этого будет дана оценка соблюдению требований безопасности на объектах строительства.