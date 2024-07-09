Прокуратура начала проверку после гибели рабочего в коллекторе в Челябинске

Парню было 26 лет

Прокуратура Ленинского района Челябинска проводит проверку в связи с гибелью 26-летнего рабочего во время ремонта коллектора, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«Установлено, что ООО „Технополис-С“ по договору, заключенному с МУП „ПОВВ“, проводило работы по капитальному ремонту участков канализационных коллекторов в Челябинске. При выполнении работ по гидроизоляции сетей 5 июля с работником ООО произошел несчастный случай», — уточнили в ведомстве.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, ЧП произошло вечером 5 июля на улице Новороссийской. Как ранее сообщали очевидцы, рабочий провалился в колодец и его сразу же смыло большим напором воды. На протяжении нескольких дней сотрудники МУП «ПОВВ» откачивали воду, чтобы найти тело рабочего. Обнаружили его спустя несколько дней.