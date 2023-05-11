Прокуратура начала проверку по факту пожара в садах Озерска

Возле озера Большая Нанога загорелся камыш

Вечером 11 мая в озерском садовом товариществе № 5, расположенном рядом с озером Большая Нанога, загорелся камыш. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области. Прокуратура организовала проверку.

На место происшествия в Озерск прибыли спасатели. Также сюда выехал прокурор Озерска Сергей Волков. Прокурорская проверка даст оценку тому, как садовое товарищество выполняло требования пожарной безопасности, отметили в пресс-службе региональной прокуратуры. Пострадавшие могут обратиться за правовой помощью в прокуратуру Озерска.





На дым от пожара жалуются также жители еще одной «запретки» — неподалеку расположенного Снежинска. Они связывают это с возгоранием камыша в Озерске.

«В конце рабочего дня резко натянуло с той стороны дыма, дышать невозможно. Закрыли окна поплотнее, с ребенком вечером гулять не пошли», — рассказала корреспонденту ИА «Первое областное» жительница Снежинска Анна Белова.

Напомним, ранее в селе Чесма загорелись жилой дом и баня. При тушении спасатели обнаружили двоих погибших: 52-летнюю женщину и 59-летнего мужчину.