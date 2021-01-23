Прокуратура начала проверку по факту коммунальной аварии в Чурилово

Без отопления и горячей воды в 30-градусный мороз остались 14 домов, школа и детский сад

Прокуратура Тракторозаводского района Челябинска начала проверку по факту отключения горячей воды и отопления в 14 многоквартирных домах, школе и детском саду в микрорайоне Чурилово. Напомним, коммунальная авария произошла сегодня утром, 23 января, на улице Конструктора Духова.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнения уполномоченными органами и организациями обязанностей, возложенных жилищным законодательством, в том числе, по организации теплоснабжения, оказанию коммунальных услуг надлежащего качества. Ход и результаты проверки поставлены на контроль»,— сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

На данный момент работы по устранению ЧП проводят сотрудники компании «УСТЭК». По данным пресс-службы мэрии Челябинска, тепло и горячую воду в дома и социальные объекты должны дать сегодня до пяти часов вечера.