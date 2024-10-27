Прокуратура начала проверку по факту гибели рыбы в Челябинской области

При выявлении нарушений законодательства будут приняты меры

Прокуратура организовала проверку про факту массовой гибели рыбы в поселке Черноборском Чесменского района после нашей публикации, передает ИА «Первое областное» со ссылкой на областную прокуратуру.

Магнитогорская природоохранная прокуратура проверит исполнение законодательства и примет меры в случае, если будут выявлены нарушения.

Напомним, в поселке Черноборском неизвестные открыли задвижку на одном из водоемов и полностью спустили воду, оставив погибать огромное количество рыбы. Местные жители просят найти и наказать виновных.

