Прокуратура требует разобраться в поджогах леса в Миассе

В начале мая случилось шесть возгораний

Прокуратура Миасса потребовала возбудить уголовное дело по факту шести пожаров, произошедших в Тургоякском лесничестве 1 мая. Об этом сегодня, 24 мая, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Пожары произошли на небольшом удалении друг от друга и с короткими временными интервалами. Выявлены факты, свидетельствующие о специальном поджоге леса неизвестным лицом.

Материалы прокурорской проверки направлены в органы внутренних дел для решения вопроса об уголовном преследовании неустановленного лица по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 261 УК РФ (покушение на уничтожение или повреждение лесных насаждений путем поджога).