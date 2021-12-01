Прокуратура Кыштыма добилась выплаты зарплаты работникам ювелирной фабрики

Директор ООО «Данила Мастер» попал под уголовное дело

Прокуратура Кыштыма провела проверку по многочисленным обращениям граждан: сотрудники местного ООО «Ювелирный завод Данила Мастер» жаловались на серьезную задержку заработной платы, сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.



В результате проверки обнаружена задолженность организации по выплате заработной платы в период с января 2020 года размером 2,6 миллиона рублей. В числе пострадавших — 21 работник.

Прокурор Кыштыма вынес представление о ликвидации нарушений прав работника по трудовому законодательству генеральному директору ООО «Ювелирный завод Данила Мастер».

Результаты проверки прокуратуры направлены в следственные органы, был поднят вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении директора ювелирного завода. После анализа материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

В результате работодатель полностью погасил долг перед сотрудниками «Данилы Мастера».

Автор: Владислава Михеева