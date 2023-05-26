Прокуратура контролирует расследование дела о покушении на убийство младенца в Челябинске

Отцу новорожденной девочки изберут меру пресечения

Прокуратура Центрального района Челябинска поставила на контроль ход расследования уголовного дела о покушении на убийство младенца. Девочку, завернутую в пакет, нашли у мусорных баков. Об этом сегодня, 26 мая, сообщили в прокуратуре региона.

По данным следствия, новорожденную нашли во дворе около мусорных баков. Ребенок получил переохлаждение и был доставлен в реанимацию.

Вскоре были установлены родители девочки — это 39-летняя женщина и 38-летний мужчина без определенного места жительства. По данным ИА «Первое областное», мать родила прямо на улице, отец отнес ребенка на мусорку.

«В настоящее время мужчина задержан, следственными органами проводится комплекс следственных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в прокуратуре.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.