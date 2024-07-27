Прокурор города Карабаша Василий Пичугин работает на месте ликвидации последствий разрушения дамбы на Киалимском водохранилище. Эвакуация жителей поселков, оказавшихся в зоне подтопления продолжается, прокуратура проверяет и пункты временного размещения, сообщает областное надзорное ведомство.
К этому часу известно, что эвакуированы 35 человек, часть людей разместилась у родственников. ПВРы организованы в школах Карабаша.
Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан в ходе эвакуации и размещении в пунктах временного размещения. Проверяет и сами ПВРы. Также в городской прокуратуре запустили горячую линию: +7 (951) 245-39-50.