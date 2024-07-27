Прокуратура Карабаша открыла «горячую линию» после прорыва дамбы

Прокурор выехал на место ликвидации последствий

Прокурор города Карабаша Василий Пичугин работает на месте ликвидации последствий разрушения дамбы на Киалимском водохранилище. Эвакуация жителей поселков, оказавшихся в зоне подтопления продолжается, прокуратура проверяет и пункты временного размещения, сообщает областное надзорное ведомство.

К этому часу известно, что эвакуированы 35 человек, часть людей разместилась у родственников. ПВРы организованы в школах Карабаша.

Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан в ходе эвакуации и размещении в пунктах временного размещения. Проверяет и сами ПВРы. Также в городской прокуратуре запустили горячую линию: +7 (951) 245-39-50.