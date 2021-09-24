Прокуратура Челябинской области обжаловала домашний арест Виктора Чернобровина

Надзорное ведомство настаивает на заключении руководителя регионального отделения ПФР под стражу

Прокуратура Челябинской области в апелляционном порядке просит отменить постановление Тракторозаводского районного суда об изменении меры пресечения Виктору Чернобровину. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

«Прокурор полагает, что обстоятельства, учитываемые ранее при рассмотрении вопроса об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, не изменились, в связи с чем изменение меры пресечения является необоснованным», — рассказала старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

Напомним, 20 сентября Тракторозаводский районный суд Челябинска изменил меру пресечения начальнику регионального отделения ПФР Виктору Чернобровину. Он отправлен из СИЗО под домашний арест до 20 ноября.

Как ранее сообщал наш сайт, 3 июля Тракторозаводский районный суд Челябинска избрал меру пресечения третьему фигуранту дела о получении крупных взяток сотрудниками ПФР от частной охранной организации «Аквилон». Руководителя регионального Пенсионного фонда отправили в СИЗО на два месяца.

22 июля Тракторозаводский районный суд Челябинска избрал меру пресечения начальнику административно-хозяйственной части ПФР по региону Рудольфу Зайцеву. Его обвиняют в получении взятки. Показания против него дал заместитель начальника регионального ПФР Александр Орехов, ранее отправленный под домашний арест по аналогичному обвинению.



Региональное отделение партии «Единая Россия» в пятницу, 23 июля, выступило с официальным заявлением о приостановлении членства в партии Виктора Чернобровина.



Добавим, частная охранная организация «Аквилон» зарегистрирована на директора Михаила Васильева, в штате — 64 человека. По данным сайта госзакупок, фирма регулярно выигрывала многомиллионные контракты на установку охранной сигнализации именно в отделениях областного Пенсионного фонда и нередко становилась единственным участником конкурсов. С сентября 2019 года по июль 2021 года на контрактах с ПФР ЧОО «Аквилон» заработало более 209 миллионов рублей. Васильев проходит по делу в качестве свидетеля. Он уже дал показания против Чернобровина.