Прокуратура Челябинской области задержала лидера группы телефонных мошенников

Обвиняемого нашли в Испании и перевезли назад в Россию

Прокуратура Челябинской области выдвинула обвинения организатору группы телефонных мошенников, который скрывался в Испании. Испанская полиция передала мужчину российским властям. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.



Обвиняемый — житель Ульяновска Валерий Коваленко. По версии следствия, он в июне 2016 года организовал сообщество телефонных мошенников и руководил им четыре года, до августа 2020 года.

Участники организованной группы обзванивали граждан, представлялись сотрудниками банка и похищали деньги. Жертвами мошенников стали 99 человек из разных городов страны. Общий ущерб составил 78,3 миллионов рублей рублей.

Сейчас у Коваленко и его родственников арестовали имущество на сумму более 12 миллионов рублей.

На обвиняемого завели уголовное дело за организацию преступного сообщества (часть 1 статьи 210 УК РФ), мошенничество (часть 4 статьи 159 УК РФ) и покушение на мошенничество (часть 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ). Дело отправят в Центральный районный суд г. Челябинска для рассмотрения.