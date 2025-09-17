Прокуратура Челябинска взыскивает 400 тысяч с УК за травму ребенка

Шестилетний мальчик сломал руку из-за неисправного оборудования на детской площадке

Прокуратура Центрального района Челябинска провела проверку по факту травмирования ребенка на детской площадке в жилом комплексе «Ньютон». Инцидент произошел 22 августа 2025 года во дворе дома № 36 по улице Академика Макеева. По данным надзорного органа, шестилетний мальчик получил травму при падении с детского игрового комплекса «Пирамида».

Ребенок сорвался во время восхождения по канату и получил закрытый перелом лучевой кости со смещением. В настоящее время пострадавший проходит реабилитацию в домашних условиях.

Проверка выявила нарушения в содержании детской площадки. На игровом оборудовании обнаружены поломанные крепления, незакрученные болты, трещины и торчащие металлические элементы, представляющие опасность для детей.

Директору управляющей организации внесено представление об устранении нарушений. Сотрудники УК убрали неисправные элементы, проверили соединения и узлы крепления.

Прокуратура также обратилась в суд с иском о взыскании с управляющей компании компенсации морального вреда в размере 400 тысяч рублей в пользу пострадавшего ребенка.

