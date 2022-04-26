Прокуратура Челябинска проконтролирует расследование дела о живодере, облившем уличного пса химической смесью

Возбуждено уголовное дело

В Челябинске возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Ранее ИА «Первое областное» рассказывало, как мужчина облил химической жидкостью уши уличной собаки и ножом порезал животному бедро. Сегодня полиция нашла хулигана, а прокуратура поставила на контроль ход расследования, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Напомним, ночью 22 апреля мужчина на улице Трактовой в Советском районе Челябинска облил уши уличной собаке химической жидкостью, а затем нанес ножевое ранение псу в бедро. Сегодня зоозащитники отдали пострадавшее животное ветеринарам, а видео с живодером обнародовали в Сети.

В полиции Советского района нашли подозреваемого живодера. Им оказался 21-летний местный житель. На него возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 245 УК РФ.

Ход расследования дела поставлен на контроль в прокуратуре Советского района г. Челябинска.

Напомним, ранее, 3 апреля 2022 года, в Челябинске 14-летняя девочка сбросила собаку с 20-го этажа в многоквартирном доме по улице Братьев Кашириных. Школьницу отправили на обследование в специализированное учреждение.