Продавца немаркированных сигарет будут судить в Челябинске

На складах хранилось более 70 тысяч пачек табачных изделий на сумму свыше восьми миллионов рублей

В Челябинске будут судить 47-летнего мужчину, который продавал в городских магазинах немаркированные сигареты. Ему грозит до шести лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейские обнаружили более 70 тысяч пачек сигарет на сумму около восьми миллионов рублей, которые находились в нескольких гаражных боксах в одном из садовых товариществ в Ленинском районе. Задержанный развозил нелегальный товар по разным торговым точкам города и продавал.

В отношении предпринимателя было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации»). На сегодняшний день расследование дела завершено и направлено на рассмотрение в Ленинский районный суд Челябинска.

Ранее в Челябинске задержали мужчину, который хранил в своей квартире для продажи 6,5 тысяч пачек немаркированных сигарет на сумму более миллиона рублей. В его отношении возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 171.1 Уголовного кодекса РФ.