Советский районный суд Челябинска постановил взыскать 750 тысяч рублей с компании «Профи Ассистанс», которая навязала покупателю дополнительные услуги при продаже автомобиля. Об этом во вторник, 16 июля, сообщает Роспотребнадзор по Челябинской области.
В суд обратился покупатель автомобиля, который приобрел машину в кредит.
«При оформлении договора купли-продажи и кредитного договора сотрудниками автосалона была навязана дополнительная услуга по программе обслуживания Combo Pro U. Однако такое злоупотребление доверием потребителя при предоставлении ему информации о товаре недопустимо», — рассказывают в пресс-службе.
Рассмотрев иск, Советский районный суд Челябинска пришел к выводу, что ООО «Профи Ассистанс» нарушил права потребителя и удовлетворил исковые требования частично. Общая сумма взысканных средств превысила 750 000 рублей.