Продавца автомобилей в Челябинске уличили в навязывании допуслуг

Компания-продавец вернет покупателю 750 тысяч рублей

Советский районный суд Челябинска постановил взыскать 750 тысяч рублей с компании «Профи Ассистанс», которая навязала покупателю дополнительные услуги при продаже автомобиля. Об этом во вторник, 16 июля, сообщает Роспотребнадзор по Челябинской области.

В суд обратился покупатель автомобиля, который приобрел машину в кредит.

«При оформлении договора купли-продажи и кредитного договора сотрудниками автосалона была навязана дополнительная услуга по программе обслуживания Combo Pro U. Однако такое злоупотребление доверием потребителя при предоставлении ему информации о товаре недопустимо», — рассказывают в пресс-службе.

Рассмотрев иск, Советский районный суд Челябинска пришел к выводу, что ООО «Профи Ассистанс» нарушил права потребителя и удовлетворил исковые требования частично. Общая сумма взысканных средств превысила 750 000 рублей.