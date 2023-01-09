Продавец-кассир из Челябинска перевела телефонным мошенникам почти миллион рублей

Злоумышленники сообщили, что неизвестные могут похитить деньги с ее банковского счета

В Челябинске 35-летняя продавец-кассир после звонка неизвестных перевела на якобы безопасные счета все свои сбережения в размере почти миллиона рублей. В полиции возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Потерпевшая рассказала, что ей позвонили на мобильный телефон неизвестные и представились сотрудниками банка. Они сообщили, что ее сбережения могут похитить неизвестные, и настоятельно рекомендовали перевести деньги на якобы безопасные счета. Женщина обналичила деньги и через банкомат большим количеством платежей перевела на указанные счета. В результате челябинка лишилась 970 тысяч рублей.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации („Мошенничество“). В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на раскрытие данного противоправного деяния»,— рассказали в ведомстве.

Напомним, в Челябинской области работает горячая линия по борьбе с мошенниками. Звонки на короткий мобильный номер *1593 бесплатные. Сотрудники call-центра дадут совет, как действовать в подозрительной ситуации.