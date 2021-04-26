Присяжные Челябинского облсуда вынесли вердикт банде за разбои и убийство

Преступления совершались в 2008—2016 годах

Присяжные заседатели Челябинского областного суда вынесли приговор банде грабителей и убийц, которые совершили преступления в 2008—2016 годах. Об этом сегодня, 26 апреля, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Коллегией присяжных заседателей в Челябинском областном суде вынесен обвинительный вердикт по уголовному делу в отношении банды, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 209 («Участие в банде или в совершаемых ею нападениях»), ч. 4 п. «а, б» ст. 162 УК РФ («Разбой организованной группой в особо крупном размере»), ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство с целью скрыть другое преступление»).

Согласно единогласному вердикту, лица в составе банды признаны виновными в совершении разбойного нападения на офис в 2008 году и хищении 67 миллионов рублей. Кроме этого, двоих участников банды признали виновными в убийстве главаря банды в 2010 году.

Двое из членов банды признаны виновными в причастности к разбойному нападению на двух потерпевших в 2016 году и в похищении у них 16 миллионов рублей.