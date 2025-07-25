Приставы демонтировали забор на одном из садовых участков под Челябинском

Хозяин сада при помощи ограждения захватил часть общей дороги

В СНТ Сосновского района судебные приставы демонтировали забор, установленный одним из садоводов с захватом нескольких метров проезжей дороги, сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Челябинской области.

Владелец участка, расширивший свои владения за счет земель общего пользования на 1—3 метра по всей длине ограждения, игнорировал судебное решение о демонтаже, вынесенное в связи с жалобами соседей. Из-за зауженной по вине дороги однажды не смогла проехать машина пожарных.

Несмотря на назначенный исполнительский сбор, ограничение на выезд за границу и штраф, садовод продолжал уклоняться от исполнения решения суда. В связи с угрозами в адрес судебных приставов к демонтажу забора была привлечена специализированная организация под охраной сотрудников отдела специального назначения.

Демонтаж забора провели под контролем судебных приставов и понятых. Забор положили на участке должника. Теперь судебные приставы должны взыскать с садовода исполнительский сбор и немаленькие расходы на демонтаж.