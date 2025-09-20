Приставы арестовали 29 автомобилей в Челябинске за вечер

Должников ловили на выезде из города

В пятницу, 19 сентября, в Челябинске на Троицком тракте судебные приставы вместе с сотрудниками Госавтоинспекции ловили должников. Определять их в потоке машин помогал комплекс «Дорожный пристав», сообщили в пресс-центре ГУ федеральной службы судебных приставов по Челябинской области.

Всего за несколько часов приставы арестовали 29 автомобилей и изъяли одну машину. Несколько водителей на месте погасили долги — общая сумма превысила 220 тысяч рублей. Еще 20 автомобилистов обязали в ближайшее время явиться в подразделения приставов.

Подобные проверки проходят на выездах из Челябинска каждую пятницу.