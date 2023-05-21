Природные пожары продолжают бушевать в Свердловской области

Местным жителям рекомендовано сократить время пребывания на улице и носить маски в связи с образованием смога

В соседней Свердловской области продолжают действовать десятки природных пожаров. Как сообщили 21 мая в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, за прошедшие сутки ликвидировано 12 пожаров, еще с 32 продолжают бороться спасатели.

«20 мая в тушении пожаров были задействованы 8 бортов авиации РСЧС, в том числе самолеты Бе-200 и Ил-76 МЧС России. Всего на очаги природных пожаров было произведено 93 сброса воды, что составляет 578 тонн»,— уточнили в ведомстве.

Угрозы распространения огня на населенные пункты нет.

Из-за пожаров в регионе образовался смог. Специалисты Роспотребнадзора рекомендовали жителям Свердловской области сократить время пребывания на улице, а также использовать маски и респираторы.

Лесные пожары в Свердловской области могут стать причиной дымки в Челябинской области и других соседних регионах.