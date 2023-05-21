В соседней Свердловской области продолжают действовать десятки природных пожаров. Как сообщили 21 мая в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, за прошедшие сутки ликвидировано 12 пожаров, еще с 32 продолжают бороться спасатели.
«20 мая в тушении пожаров были задействованы 8 бортов авиации РСЧС, в том числе самолеты Бе-200 и Ил-76 МЧС России. Всего на очаги природных пожаров было произведено 93 сброса воды, что составляет 578 тонн»,— уточнили в ведомстве.
Угрозы распространения огня на населенные пункты нет.
Из-за пожаров в регионе образовался смог. Специалисты Роспотребнадзора рекомендовали жителям Свердловской области сократить время пребывания на улице, а также использовать маски и респираторы.
Лесные пожары в Свердловской области могут стать причиной дымки в Челябинской области и других соседних регионах.