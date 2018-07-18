/ «Приора» вылетела с проспекта Ленина, снесла ограждение и врезалась в банк. Видео.

Водитель госпитализирован.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

«Лада Приора» врезалась в жилой дом на проспекте Ленина. Авария произошла сегодня, 18 июля, на пересечении проспекта с улицей Пушкина, возле «Детского мира». Отечественная легковушка двигалась в сторону площади Революции, когда встретила помеху — «Субару Форестер».

«Приора» врезалась в дом, тут рядом вход в банк. Она ехала в сторону ЮУрГУ. На дороге стоит еще одна машина, иномарка, которая поворачивала на ул. Пушкина. «Субару Форестер» и «Приора» столкнулись. — рассказали сайту «Первый областной» очевидцы ДТП.

От удара обе машины получили механические повреждения. Водитель отечественного автомобиля госпитализирован в больницу. По словам очевидцев, водитель иномарки получил травмы ноги и головы. Сейчас на месте работают сотрудники экстренных ведомств. Все обстоятельства аварии устанавливаются.