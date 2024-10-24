Приоделась: жительницу Челябинской области будут судить за ограбление интернет-магазина

Мошенница похитила товаров почти на 300 тысяч рублей

В Еткульском районе перед судом предстанет местная жительница. Женщину обвиняют в хищении товаров из интернет-магазина, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

По версии следствия, мошенница с октября 2022‑го по март 2023 года, осуществляя предпринимательскую деятельность в пункте выдачи заказов интернет-магазина, с различных аккаунтов оформляла заказы товаров, после чего извлекала поступивший товар из упаковки, отменяла заказы и возвращала пустую упаковку в ящиках в сортировочный центр.

Так, местная жительница похитила женской одежды на сумму около 300 тысяч рублей. Вину она полностью признала. Уголовное дело направлено в Еткульский районный суд.