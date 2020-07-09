Мать семерых несовершеннолетних осудили за принуждение к попрошайничеству в Троицке

Женщина заставила выйти на улицу своего 16-летнего сына.

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Жительницу Троицка осудили за использование сына в попрошайничестве. Городской суд вынес 37-летней женщине, которая является матерью семерых детей, приговор по части 2 статьи «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий» уголовного кодекса России.



Суд установил, что обвиняемая, в декабре прошлого года использовала родительский авторитет и обещания купить сладости, чтобы вынудить 16-летнего сына начать попрошайничать. Сама женщина при этом не работала и не имела постоянного источника дохода.

«На протяжении нескольких дней женщина совместно с несовершеннолетним сыном, находясь в тамбуре торгового комплекса, совместно с ним занималась попрошайничеством»,— сообщили «Первому областному» представители региональной прокуратуры.

В итоге женщину признали виновной и приговорили к году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год. При назначении приговора суд учёл, что обвиняемая полностью признала вину. Также свою роль сыграло и наличие 7 несовершеннолетних детей.