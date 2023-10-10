Приговор экс-главе челябинского поселка сохранили после гибели подростка в трансформаторной будке

Ей оставили два года условно

Бывшую главу поселка Теченского Сосновского района признали виновной в халатности после гибели 15-летнего подростка в трансформаторной будке в 2020 году. Приговор вынес Сосновский районный суд. После апелляции областной суд оставил приговор без изменения, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В сентября 2020 года 15-летний парень проник внутрь электрической подстанции. Вход не был ограничен. Там он коснулся контакта и получил удар током. Подросток скончался на месте.

Суд установил, что осужденная недобросовестно выполняла свои обязанности. В частности не была обеспечена безопасная работа электрической подстанции.

Осужденная вину не признала. Суд назначил ей два года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Также женщине на два года запрещено занимать определенные должности.

Также осужденная выплатила матери погибшего ребенка один миллион рублей в качестве компенсации морального ущерба.