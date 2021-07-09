Пригородный поезд второй раз эвакуирует жителей поселка Запасный Челябинской области

Электричка следует за жителями на станцию Запасное

На участке Карталы — Магнитогорск движение поездов осуществляется с особой бдительностью, сообщает управление ЮУЖД.



Пригородный поезд № 6521 сообщением Карталы — Магнитогорск отправился из Карталов по расписанию в 17:35. Специальный пригородный поезд уже привез эвакуированных жителей из поселков Джабык и Запасное в Карталы и возвращается для эвакуации жителей со станции Запасное.

