Пригоревшая пища едва не стала причиной пожара в Челябинске

Бдительные соседи, почувствовав запах гари, сразу же вызвали спасателей

Минувшей ночью жители одного из домов в Челябинске почувствовали запах дыма. Во избежание трагедии жильцы сразу же вызвали пожарных. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, на место уже через несколько минут подъехали не только спасатели, но и сотрудники скорой помощи.

Инцидент произошел около часу ночи в доме № 18 на улице Набережной. По словам местных жителей, сначала они почувствовали странный запах. Затем по подъезду начал распространяться дым. Прибывшие на место пожарные установили, что что-то горит в квартире, расположенной на первом этаже дома.

Проникнув в помещение, они обнаружили пожилую женщину и сгоревшую еду, от которой и шел едкий дым. Пенсионерка рассказала спасателям, что каким-то образом уснула во время готовки. К счастью, пострадавших в результате инцидента нет.

Получить официальный комментарий от МЧС на момент публикации материала не удалось.