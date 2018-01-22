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/ Взрыв газа в Кыштыме произошел после несанкционированной врезки

Взрыв газа в Кыштыме произошел после несанкционированной врезки

«Газпром» назвал свою версию произошедшего.
сегодня в 16:39
  |  Происшествия

Накануне взрыва газа в здании в Кыштыме произошло несанкционированное подключение к системе подаче газа. Об этом сообщили представители компании «Газпром». Именно это, по их версии, стало причиной произошедшего.

Специалисты газовой службы установили, что накануне, 20 января, неизвестные лица провели несанкционированные работы по подключению дома к газоснабжению. Подводящий распределительный газопровод находится в собственности Кыштымского городского округа, во владение АО «Газпром газораспределение Челябинск» не передавался. — сообщила сайту «Первый областной» советник генерального директора по связям с общественностью и СМИ Елена Маркова.

Напомним, 21 января в Кыштыме взрыв бытового газа обрушил дом. Прибывшие на место спасатели извлекли из-под завалов владельца строения. Мужчина получил серьезные травмы, но остался жив. Его госпитализировали, сейчас он находится в тяжелом состоянии, за его состоянием следят медики. Жители других домов не пострадали от произошедшего, у них газоснабжение не нарушилось. Следственный комитет начал проверку по факту получения травм местным жителем при возгорании газового оборудования.

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Комментарии

Y77
17:48, 22.01.2018
"Накануне взрыва газа в здании в Кыштыме произошло несанкционированное подключение к системе подаче газа. Об этом сообщили представители компании «Газпром». Именно это, по их версии, стало причиной произошедшего."
А если бы передали - то не рвануло бы? Бумажка с росписями предотвратила утечку? Походу деньги совсем до тупизма довели. Причинно-следственная связь где? Газпромовцы бы перекрыли газ и срочно кинулись ревизировать весь газопровод? Сказочники, первым делом бы они запустили руки в кошелек.

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