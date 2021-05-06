Причину гибели пожарного из Озерска назовет Следственный комитет

Евгений Абрамов пострадал при тушении камыша 1 мая

Следственный комитет проверяет обстоятельства несчастного случая, который произошел при тушении горящих камышей в Озерске. Один из пожарных, работавших на выезде, наглотался дыма и спустя несколько дней скончался в реанимации. Информацию об этом, первоначально появившуюся в социальных сетях, подтвердили в следственном управлении СК России по Челябинской области.

«Один из пожарных, тушивших камыш, действительно позже скончался в больнице. Сейчас проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказал ИА «Первое областное» старший помощник руководителя СУ СК России по Челябинской области Владимир Шишков.

На данный момент известно, что 1 мая группа пожарных выехала тушить камыши, от которых могли загореться садовые домики. В какой-то момент один огнеборец — Евгений Абрамов — потерял связь с коллегами. Позже его нашли лежащим на земле. Три дня пожарный провел в реанимации, но спасти ему жизнь врачи не смогли.

«Он просто работал пожарным. Не было никакого аврала, никакой чрезвычайной ситуации или аварии. Он просто делал свою повседневную работу. Тушил горящие камыши в составе своего подразделения. Но что-то, как всегда, пошло не так. Он оказался отрезан от своих, оборудование дало сбой. Когда его нашли свои, он был еще в сознании. Потом свои вытаскивали его, врачи пытались спасти. До КБ-71 довезли живым. К сожалению, врачи и он не победили», — пишут друзья Евгения в социальных сетях.

Причину смерти пожарного установит судебно-медицинская экспертиза. Следствие также даст ответ на вопросы, какие средства защиты имел пожарный и была ли нарушена техника безопасности.

