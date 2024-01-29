Причиной вспышек в небе над Челябинском стало короткое замыкание 2 высоковольтных линий

Несколько поселков в Сосновском районе остались без света

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Несколько населенных пунктов в Сосновском районе остались без электричества в результате короткого замыкания двух воздушных линий электропередачи 110 кВ Технологическое нарушение стало также причиной появления в небе над Челябинском ярких вспышек.

Инцидент произошел в понедельник, 29 января, в 18:14 по местному времени.

«В результате технологического нарушения были обесточены несколько линий распределительной сети, которые обеспечивают электроснабжение поселков Моховички, Красное поле, Прудный. Сейчас энергетики „Россети Урал“ восстанавливают электроснабжение поселков путем оперативного переключения на резервные схемы. На место направлены резервные источники электроснабжения. Параллельно аварийно-восстановительные бригады компании осматривают линии электропередачи по всей их протяженности для выяснения причины замыкания», — сообщили в пресс-службе энергокомпании.

Линии 110 кВ сейчас находятся в работе. Каких-либо последствий для системной надежности электроснабжения нет, добавили в пресс-службе «Россети Урал».