Причиной смертельного пожара в Златоусте стала непотушенная сигарета

Из задымленного подъезда эвакуировались 12 человек

В Златоусте устанавливаются обстоятельства пожара в многоквартирном доме по улице Гагарина. Жертвами происшествия стали две женщины, одна из них погибла, сообщает пресс-центр ГУ МЧС по Челябинской области.

Сообщение о возгорании одной из квартир поступило на пульт диспетчера Златоустовского гарнизона в 06:54 по местному времени. Пожар был ликвидирован в 07:30.

«В горящей квартире была обнаружена женщина с отравлением продуктами горения и ожогами, ее передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Там же обнаружено тело женщины без признаков жизни», — рассказали в главке.

Самостоятельно из задымленного подъезда эвакуировались 10 человек. Еще одну женщину с ребенком из квартиры выше горящей с использованием спаскомплектов вывели огнеборцы.



В ходе осмотра места происшествия было установлено, что очаг пожара был на диване. Предварительной причиной ЧП называется неосторожное обращение с огнем при курении.