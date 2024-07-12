Установлена предварительная причина смертельной аварии с участием двух трамваев в Златоусте. По данным специальной комиссии, созданной по поручению губернатора, ЧП спровочировал обрыв сцепного устройства, сообщает пресс-служба министерства.
В заседании комиссии под руководством министра Алексея Нечаева также приняли участие представители мэрии городского округа, прокуратуры, Госавтоинспекции, ЧелябГЭТа и др.
«Обсудили дальнейшие действия. В том числе дано поручение провести проверку всех трамвайных вагонов и дополнительный инструктаж персонала», — сообщили в министерстве.
Комиссия продолжает работу.