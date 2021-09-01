Причиной схода нового трамвая с рельсов в Челябинске мог стать посторонний предмет на путях

Авария произошла днем 1 сентября на перекрестке Свердловского проспекта и проспекта Победы

Днем в среду, 1 сентября, на пересечении проспекта Победы и Свердловского проспекта в Челябинске трамвайный вагон сошел с рельсов на прямом участке. В региональном Миндортрансе ИА «Первое областное» озвучили возможную причину схода вагона.

«Причина схода выясняется, на месте работает аварийная бригада и руководство ООО „ЧелябГЭТ“. Возможная причина схода — наличие постороннего металлического предмета в желобе трамвайного рельса типа Т62. Данный вопрос находится на контроле министерства дорожного хозяйства и транспорта», — ответил министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев.

В министерстве отметили, что трамвайная инфраструктура в Челябинске имеет высокую степень износа.

«Министерством запланированы работы по ее модернизации. В этом году будут отремонтированы первые 5 км трамвайных путей на участках: ул. Цвиллинга от ул. Тимирязева до ул. Свободы и ул. Первой пятилетки от трамвайного депо № 1 до ул. Горького. Еще не менее 20 км путей планируется отремонтировать в следующем году. Данная мера — это лишь первый шаг к улучшению транспортной инфраструктуры»,— добавил министр.

Напомним, в конце августа был объявлен аукцион на проведение капитального ремонта трамвайных путей в Челябинске. Заменят рельсы на самом проблемном участке — на улице Цвиллинга от перекрестка с улицей Тимирязева до пересечения с улицами Торговой и Советской. Начальная стоимость контракта — 85,3 млн рублей. Средства выделили из регионального бюджета. Подрядчика выберут 8 сентября.