Причиной гибели на пожаре в Копейске двух человек стал умышленный поджог

Подозреваемый задержан

Причиной ночного пожара в многоквартирном доме в Копейске, в котором погибли два человека, стал умышленный поджог, выяснили следователи. Подозреваемого — 46-летнего ранее судимого местного жителя — задержали, в его отношении возбудили уголовное дело об убийстве, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Челябинской области.

Выяснилось, что задержанный распивал спиртные напитки с хозяевами квартиры — 53-летним мужчиной и 66-летней женщиной. В какой-то момент они поссорились, и гостя выставили за дверь. Он решил отомстить: взял находившиеся в подъезде старые вещи, поджег их на лестничной клетке и скрылся. Пожарных жильцы вызвали поздно, мужчина и женщина к приезду спасателей погибли.

«Прибывшие на место происшествия полицейские получили информацию о возможной причастности к пожару местного жителя. Личность 46-летнего мужчины сотрудники полиции оперативно установили, а после задержали его. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления копейчанин»,— уточнили в ГУ МВД России по Челябинской области.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело об убийстве (часть 2 статьи 105 УК РФ). Он водворен в изолятор временного содержания. Мера пресечения избирается.