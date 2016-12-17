Названы предварительные причины падения самолета Ту-154 в Черное море

Обломки лайнера разлетелись на 1,5 километра.
Самолет
Сегодня утром после вылета из Сочи разбился авиалайнер Минобороны России Ту-154. На его борту были 8 членов экипажа и 83 пассажира. Сейчас названы предварительные причины авиатрагедии.
— В качестве основных версий падения самолета Ту-154 рассматриваются техническая неисправность воздушного судна и ошибка в пилотировании,— передают РИА Новости со ссылкой на собственный источник в силовых структурах.
Обломки лайнера разлетелись на 1,5 километра, глубина моря составляет от 50 до 100 метров. К настоящему моменту было найдено тело 1 погибшего.
— Для участия в поисково-спасательной операции к выходу из порта Туапсе готовятся трое наших судов: «Атлант», «Водолаз 32» и «Анатолий Веретехин». Кроме них участвует целая группа судов, одни уже вышли, другие готовятся, — сообщают РИА Новости со ссылкой на Морскую спасательную службу Росморречфлота.
Напомним, утром 25 декабря самолет
Фото: 7ly.ru