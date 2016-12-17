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Названы предварительные причины падения самолета Ту-154 в Черное море

Названы предварительные причины падения самолета Ту-154 в Черное море
Самолет , Миноборона , Черное море
25.12.2016 13:00:19

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23 Декабря 2016, 18:30

Обломки лайнера разлетелись на 1,5 километра.

Самолет Ту-154 рухнул из-за ошибки пилота или технической неисправности. Об этом заявили СМИ со ссылкой на источник в силовых структурах. Обломки лайнера разлетелись на полтора километра.

Сегодня утром после вылета из Сочи разбился авиалайнер Минобороны России Ту-154. На его борту были 8 членов экипажа и 83 пассажира. Сейчас названы предварительные причины авиатрагедии.

— В качестве основных версий падения самолета Ту-154 рассматриваются техническая неисправность воздушного судна и ошибка в пилотировании,— передают РИА Новости со ссылкой на собственный источник в силовых структурах.

Обломки лайнера разлетелись на 1,5 километра, глубина моря составляет от 50 до 100 метров. К настоящему моменту было найдено тело 1 погибшего.

— Для участия в поисково-спасательной операции к выходу из порта Туапсе готовятся трое наших судов: «Атлант», «Водолаз 32» и «Анатолий Веретехин». Кроме них участвует целая группа судов, одни уже вышли, другие готовятся, — сообщают РИА Новости со ссылкой на Морскую спасательную службу Росморречфлота.

Напомним, утром 25 декабря самолет Ту-154 вылетел из аэропорта в Сочи в сторону авиабазы Хмеймим в Сирии. Через 20 минут после взлета лайнер исчез с радаров. На его борту находился 91 человек: военные, музыканты, журналисты. К поискам были привлечены все поисково-спасательные службы авичастей Южного военного округа. Позднее МЧС сообщило, что самолет упал в Черное море, были найдены его обломки. СК возбудил уголовное дело.

Фото: 7ly.ru

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