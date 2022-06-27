При взрыве газа в пятиэтажном доме в Челябинске пострадал мужчина

Сотрудники МЧС выясняют причины ЧП

Поздно вечером в Челябинске в доме по улице Шоссе Металлургов произошел взрыв газа. В результате пострадал хозяин квартиры, его госпитализировали, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

ЧП произошло в квартире на пятом этаже пятиэтажного дома. Прибывшие на место спасатели потушили пожар на кухне площадью пять квадратных метров и выяснили, что в помещении произошло воспламенение газовоздушной смеси. По предварительным данным, произошла утечка газа из соединения с газовой плитой.

«Самостоятельно эвакуировалось 10 человек. В результате происшествия травмирован 44-летний мужчина, хозяин квартиры. Он получил ожоги тела, госпитализирован в городскую клиническую больницу № 6. В результате хлопка повреждено остекление кухни, целостность строительных конструкций жилого дома не нарушена»,— уточнили в ведомстве.

Источник зажигания устанавливается, на месте работают специалисты испытательной пожарной лаборатории.