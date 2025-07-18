При столкновении гидроцикла и катера на озере Банном погиб мужчина

Трагедия произошла во время отдыха 17 июля



На озере Банном на границе Челябинской области и Башкортостана произошла трагедия. 17 июля 34-летний мужчина погиб в столкновении гидроцикла, на котором он катался, и экскурсионного катера.

Инцидент произошел около 16:30 у пляжа санатория «Юбилейный» в районе Зеленой Поляны (Абзелиловский район, Башкортостан). По предварительным данным, мужчина на высокой скорости врезался в катер, который в момент столкновения был без пассажиров. Удар был настолько сильным, что мужчина погиб на месте. Водитель катера не пострадал.

Несмотря на оперативный выезд экстренных служб, спасти пострадавшего не удалось.

Автор: Екатерина Распопова