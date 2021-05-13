При столкновении авто в Челябинской области погиб пассажир легковушки

Еще один участник аварии госпитализирован

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На автодороге Чесма — Березовский — Северный в Чесменском районе при столкновении «Лады» и «Мицубиси» погиб пассажир отечественного авто. Об этом сегодня, 13 мая, сообщили в пресс-службе ГИБДД Челябинской области.

Авария случилась накануне в 16:40. 43-летняя автомобилистка за рулем «Лады Гранта» столкнулась с движущимся в попутном направлении автомобилем «Мицубиси Лансер» под управлением 53-летней женщины. Водитель иномарки совершала в этот момент поворот налево.

«В результате столкновения 63-летний пассажир легковушки скончался на месте происшествия. Водитель „Лады“ была госпитализирована с телесными повреждениями», — рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

По факту происшествия проводится проверка.