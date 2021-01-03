При пожаре под Копейском пострадала семья челябинского медика

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер распорядился оказать пострадавшим всестороннюю помощь

Поздно вечером 2 января в поселке Железнодорожный под Копейском едва не погибла семья. По данным СМИ, при пожаре в частном кирпичном доме пострадали родители сотрудницы дорожной клинической больницы Ольги Новиковой. Подробности инцидента очевидцы сообщили в социальных сетях.

«Две девочки смогли выпрыгнуть из окна и не пострадали, а вот пожилым повезло меньше. С легкими ожогами в больницу доставили 70-летнюю женщину, после осмотра врачей она покинула больницу, а также 72-летнего мужчину, его привезли без сознания. Когда он эвакуировал свою семью, то сам получил многочисленные ожоги и потерял сознание в результате отравления продуктами горения, его вызволяли сотрудники МЧС. Пожилой мужчина до сих пор находится в реанимации в тяжелом состоянии»,— сообщил аноним в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщают СМИ, ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС России по Челябинской области, на момент прибытия пожарных горела кровля жилого двухэтажного дома. На месте работали пять автоцистерн. Все, что было в доме, сгорело.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер распорядился помочь семье медика, попавшей в беду.

«Алексей Текслер поручил социальному блоку правительства области оказать всестороннюю помощь медицинскому работнику НУЗ „Дорожная клиническая больница на станции Челябинск ОАО „РЖД““ Ольге Новиковой и ее семье. При пожаре в частном доме серьезно пострадали родители Ольги, огнем было уничтожено имущество, документы. В настоящий момент уточняются все подробности»,— прокомментировали в пресс-службе правительства Челябинской области.

Сейчас сотрудники отделения дознания выясняют причины пожара.