При попытке купить авто в интернете пара из Коркино потеряла более 7 млн рублей

С «продавцом» они общались в иностранном мессенджере

Семейная пара из Коркино потеряла более семи миллионов рублей, решив купить автомобиль через интернет. Через иностранный мессенджер они заключили с «продавцом» договор купли-продажи, заплатили за машину, таможенные услуги и утильсбор, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Приобрести машину в интернете пара решила, когда не нашла подходящей модели в челябинских салонах. Тогда супруги связались с псевдопродавцом в иностранном мессенджере и заключили с ним договор. После оплаты им прислали фото машины на автовозе.

Затем «продавец» начал требовать все новые и новые платежи: за утильсбор, за провоз через другую страну, НДС. Каждый раз он обещал вернуть часть денег или «помочь» с оплатой, но в итоге семья потеряла более 7 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.