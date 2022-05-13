При перелете из Челябинска в Москву в багажном отсеке умерла собака

Хозяйка предполагает, что пес умер от переохлаждения

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Сегодня, 13 мая, при перелете из Челябинска в Москву в багажном отсеке самолета авиакомпании «Аэрофлот» скончалась собака породы американский булли, сообщает telegram-канал Mash.

Хозяйка Тимона — так звали умершего пса — рассказала, что собаку ей не отдавали три часа, ссылаясь на то, что нужно провести внутреннее расследование.

«Потом мне его отдали уже холодного, каким-то образом он оказался без комбинезона, хотя перед перелетом мы его надевали. Я узнала, что у „Аэрофлота“ есть договор с клиникой, где хотели сделать вскрытие. Я испугалась, что могут придумать фальшивую причину смерти, и вызвала полицию», — рассказала женщина Mash.

На звонок корреспондента Первого областного информагентства в пресс-службе «Аэрофлота» не ответили. Мы отправили письменный запрос и опубликуем ответ, как только получим его.