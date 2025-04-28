При обрушении балкона в Челябинске погиб 42‑летний мужчина

Его 43‑летний товарищ находится в больнице

В СУ СКР по Челябинской области началась доследственная проверка по факту обрушения балкона на проспекте Победы в Челябинске, сообщили в пресс-службе ведомства. На месте погиб 42-летний мужчина.

«По предварительным данным, двое местных жителей, находясь на пятом этаже дома по проспекту Победы, при демонтаже балкона, раскачивая и демонтируя перила, упали», — уточнили в СУ СКР по региону.

Проводится доследственная проверка о причинении смерти по неосторожности (статья 109 УК РФ).

Установлено, что пострадавшие выполняли работы как частные лица по просьбе знакомого. Мужчины обрезали ограждение и оперлись на оставшуюся часть.

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