В СУ СКР по Челябинской области началась доследственная проверка по факту обрушения балкона на проспекте Победы в Челябинске, сообщили в пресс-службе ведомства. На месте погиб 42-летний мужчина.
«По предварительным данным, двое местных жителей, находясь на пятом этаже дома по проспекту Победы, при демонтаже балкона, раскачивая и демонтируя перила, упали», — уточнили в СУ СКР по региону.
Проводится доследственная проверка о причинении смерти по неосторожности (статья 109 УК РФ).
Установлено, что пострадавшие выполняли работы как частные лица по просьбе знакомого. Мужчины обрезали ограждение и оперлись на оставшуюся часть.
Видео с места происшествия смотрите в нашем телеграм-канале.