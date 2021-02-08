Сегодня, 8 февраля, на автодороге Челябинск — Троицк произошло смертельное ДТП. Столкнулись автомобили «Форд» и «Газель». На месте происшествия скончались 57-летний и 46-летний мужчины. Еще троих пострадавших в аварии госпитализировали с различными травмами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Управления ГИБДД.
Авария случилась в 14 часов 30 минут на 129-м километре автодороги Челябинск — Троицк. В условиях метели 30-летний водитель «Форда» выполнял разрешенный обгон, но не справился с управлением и вылетел на встречную полосу — там столкнулся с автомобилем «Газель», за рулем которого находился 56-летний мужчина. В результате жесткого лобового столкновения двое пассажиров иномарки скончались на месте происшествия, еще трое мужчин с травмами доставлены в центральную районную больницу Троицка.
Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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