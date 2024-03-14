При крушении ИЛ‑76 в Ивановской области погиб летчик из Миасса

Данил Якушин учился в Челябинске

На странице миасской гимназии № 26 во «ВКонтакте» сообщили, что одной из жертв авиакатастрофы в Ивановской области стал 25-летний летчик Данил Якушин.

«Вечная память! Вспомните о Даниле вместе с нами», — написали в группе гимназии, где учился будущий военный.

Данил Якушин окончил Челябинское высшее военное авиационное училище штурманов и Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков.

Напомним, ЧП случилось 12 марта. По предварительным данным, в ИЛ‑76 вспыхнул один из двигателей. На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. Все погибли при крушении.