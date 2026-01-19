Преступность в Челябинской области за год снизилась на 8%

Но все еще остается высокой

«РИА Новости» представило рейтинг регионов России по уровню преступности в 2025 году. Самые безопасные регионы расположились в начале списка. Челябинская область заняла в рейтинге 63‑е место из 85, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Количество преступлений составители рейтинга подсчитывали не в абсолютных цифрах, а на 10 тысяч населения. В Челябинской области в 2025 году зарегистрировано 148,3 преступления на 10 тысяч населения. Это на 8,2 процента меньше, чем в 2024 году.

Количество тяжких и особо тяжких преступлений в Челябинской области составило 48,9 на 10 тысяч населения. Это на 1,9 процента меньше, чем в 2024 году.

По уровню преступности Челябинскую область можно соотнести с Тверской областью и Удмуртией.

Москва находится на 12-м месте (91,1 тыс.), Санкт-Петербург на 26-м месте (104,4 тыс.), Екатеринбург на 29-м (105,9 тыс.), Башкортостан на 40-м месте (121,6 тыс.).

Регионами с самой большой преступностью по итогам года стали Республика Карелия (183,3 тыс. преступлений на 10 тысяч населения), Забайкальский край (180,7 тыс.) и Республика Алтай (176,6 тыс.).

Меньше всего преступность в Чечне (15,8 тысяч), Ингушетии (37,4 тысячи) и Дагестане (41,6 тыс.).