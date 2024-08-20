Пресс-секретарь Росгвардии отговорил челябинку от перевода 500 тысяч рублей мошенникам

Женщина успела снять деньги в банкомате и до последнего верила злоумышленникам

Помощник начальника управления Росгвардии по взаимодействию со СМИ майор полиции Альберт Габбазов отговорил челябинку переводить деньги мошенникам. Дочь пострадавшей женщины отправила руководителю управления благодарственное письмо.

Потерпевшей позвонили мошенники и представились сотрудниками «государственной безопасности». Злоумышленники сообщили, что со счета женщины переведены деньги на поддержку ВСУ и теперь ей грозит наказание по статье о госизмене.

«Вводя женщину в заблуждение, мошенники заставили челябинку собрать все деньги на одной карте и снять их в банкомате. Часть денег она уже успела обналичить», — рассказали в управлении Росгвардии по Челябинской области.

Потерпевшая снимала деньги в банкомате, не прекращая разговора с мошенниками. Рядом находился пресс-секретарь управления Альберт Габбазов. Майор полиции представился и высказал опасения, что женщина ведет диалог с мошенниками, и попросил ее прекратить разговор.

Челябинка проигнорировала просьбу и вышла на улицу. Альберт Габбазов снова подошел к потерпевшей и продолжил уговоры. Женщина была уверена в своей правоте, поскольку информацию о предстоящем звонке через мессенджер передал ее руководитель. Как оказалось, его аккаунт взломали. Офицер заблокировал мошеннические аккаунты и попросил женщину связаться с дочерью. Так челябинке удалось сохранить 500 тысяч накоплений, которые она чуть не перевела злоумышленникам.

Жительница Челябинска Оксана Бокова стала очередной жертвой лжесотрудников ФСБ и Центрального банка РФ. Женщина рассказала Первому областному информагентству, почему поверила мошенникам.



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