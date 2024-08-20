Помощник начальника управления Росгвардии по взаимодействию со СМИ майор полиции Альберт Габбазов отговорил челябинку переводить деньги мошенникам. Дочь пострадавшей женщины отправила руководителю управления благодарственное письмо.
Потерпевшей позвонили мошенники и представились сотрудниками «государственной безопасности». Злоумышленники сообщили, что со счета женщины переведены деньги на поддержку ВСУ и теперь ей грозит наказание по статье о госизмене.
«Вводя женщину в заблуждение, мошенники заставили челябинку собрать все деньги на одной карте и снять их в банкомате. Часть денег она уже успела обналичить», — рассказали в управлении Росгвардии по Челябинской области.
Потерпевшая снимала деньги в банкомате, не прекращая разговора с мошенниками. Рядом находился пресс-секретарь управления Альберт Габбазов. Майор полиции представился и высказал опасения, что женщина ведет диалог с мошенниками, и попросил ее прекратить разговор.
Челябинка проигнорировала просьбу и вышла на улицу. Альберт Габбазов снова подошел к потерпевшей и продолжил уговоры. Женщина была уверена в своей правоте, поскольку информацию о предстоящем звонке через мессенджер передал ее руководитель. Как оказалось, его аккаунт взломали. Офицер заблокировал мошеннические аккаунты и попросил женщину связаться с дочерью. Так челябинке удалось сохранить 500 тысяч накоплений, которые она чуть не перевела злоумышленникам.
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