Преподаватель из Челябинска перевела мошенникам более четырех миллионов рублей

Неизвестные сообщили, что от ее имени оформлено несколько кредитов

52-летняя учительница из Челябинска взяла кредит на сумму более четырех миллионов рублей и перечислила деньги мошенникам. Таким образом женщина хотела перекрыть заявки, якобы оставленные злоумышленниками. Потерпевшая поняла, что ее обманули, когда банки начали требовать погасить задолженности по кредитам, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Женщина рассказала правоохранителям, что ей позвонил мужчина, представился сотрудником полиции и сообщил, что от ее имени поступили заявки на оформление кредитов на сумму свыше шести миллионов рублей. Заявки одобрены, деньги готовы к выдаче, и, чтобы ими не воспользовались мошенники, ей необходимо самой подать заявки на оформление кредитов, чтобы аннулировать прежние. Женщина согласилась. Ей вызвали такси до ближайшего банка, там она взяла кредит в размере 1,6 миллиона рублей под предлогом покупки автомобиля. Затем преподаватель отправилась в магазин, где по указанию неизвестных приобрела сенсорный сотовый телефон, установила платежные приложения и перевела деньги на продиктованные счета.

«На протяжении почти двух недель мошенники постоянно были на связи с потерпевшей, и под их влиянием она оформила еще два кредита, каждый свыше миллиона рублей, которые перечислила таким же способом, как и первый кредит. При каждом переводе денежных средств потерпевшая осуществляла через банкомат более 10 транзакций»,— уточнили в ведомстве.

Мошенники и дальше требовали от женщины переводить деньги, однако банки отказывали ей в выдаче кредитов. Вскоре звонки прекратились, и преподаватель успокоилась, подумав, что аннулировала все заявки. Но спустя некоторое время ей начали приходить уведомления от банков о том, что необходимо погасить задолженности. Тогда она поняла, что ее обманули.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

По итогам прошлого года южноуральцы отдали телефонным мошенникам свыше 1 миллиарда рублей. И это только попавшие в сводки полиции данные, на самом деле цифры значительно больше. Для профилактики Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области запустил горячую линию с коротким номером *1593. Туда можно позвонить, если есть сомнения в адекватности происходящего, проконсультироваться. Но в АНО «ЦОМ» рекомендуют: не берите трубки с незнакомых номеров вообще!